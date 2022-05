Paolo Bonolis | la famiglia si allarga | “Arriva baby Bonolis” | Il lieto annuncio

Advertising

Giornaleditalia : #laurafreddipaolobonolis Laura Freddi e Paolo Bonolis quanto sono stati insieme: hanno una figlia? - Giornaleditalia : #laurafreddi Laura Freddi, figlia e marito: la vita privata e la storia con Paolo Bonolis - Elena48565348 : RT @smiletiziano1: Paolo Bonolis commenta la sfilata di Achille Lauro: #Eurovision - pttbyeol : @LOV3Y00 l'ho letto con la voce di paolo bonolis -

A rivelare i retroscena della sua relazione conè Laura Freddi. Si è raccontata a Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone, partendo dall'infanzia per poi parlare di Non è la Rai e ...LAURA FREDDI EX MARITI/ "Ecco perchè finì con. Su Claudio Casavecchia" Antonietta infatti era la sorella del vicino di casa di Gladys e si offrì per poter tenere Sabrina Efionayi . "...Ho sempre sognato una famiglia numerosa. Adesso ho una figlia che per me vale dieci». Sull'ex Paolo Bonolis spiega: «Finalmente con Sonia (Bruganelli ndr. )ci siamo dette che è finita questa ansia, ...«Spero mi stia guardando da casa. Le mando un bacio e un grande abbraccio. La amo» questa la dedica che Giulio Zeppieri, ragazzo prodigio di soli 20 anni e campione di Tennis ha fatto in un'intervista ...