Paola Catanzaro, chi è la veggente? Età, vero nome, marito, film, cosa ha fatto, processo, tutta la storia, foto prima e oggi, Instagram (Di martedì 10 maggio 2022) Paola Catanzaro è la veggente finita nel mirino de Le Iene e poi della giustizia italiana perché prometteva ai suoi clienti prodigiose (quanto impossibili) guarigioni in cambio di laute somme di denaro. La trasmissione dedica una puntata speciale a questo personaggio in onda martedì 10 maggio nella prima serata di Italia 1. Andiamo a scoprire... Leggi su donnapop (Di martedì 10 maggio 2022)è lafinita nel mirino de Le Iene e poi della giustizia italiana perché prometteva ai suoi clienti prodigiose (quanto impossibili) guarigioni in cambio di laute somme di denaro. La trasmissione dedica una puntata speciale a questo personaggio in onda martedì 10 maggio nellaserata di Italia 1. Andiamo a scoprire...

Advertising

CIAfra73 : Stasera su #Italia1 in onda lo speciale #LeIene '#PaolaCatanzaro: da mistico a showgirl', con contenuti inediti su… - NMalukah : RT @redazioneiene: Questa sera a #leiene lo speciale di @RugVero su Paola Catanzaro, la sua storia da mistico a show girl. 21:20 su Italia1… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale di @RugVero e Alessia Rafanelli, targato #LeIene, dal titolo “Paola… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale di @RugVero e Alessia Rafanelli, targato #LeIene, dal titolo “Paola… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale di @RugVero e Alessia Rafanelli, targato #LeIene, dal titolo “Pa… -