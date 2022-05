Palermo, superato il mal di trasferta: 3° successo lontano dal ‘Barbera’ per Baldini (Di martedì 10 maggio 2022) Il Palermo sembra aver ormai superato le sue difficoltà in trasferta, dove non arriva una sconfitta dallo scorso 26 febbraio. La vittoria contro la Triestina ha siglato il terzo successo consecutivo, serie positiva che Baldini vuole proseguire Leggi su mediagol (Di martedì 10 maggio 2022) Ilsembra aver ormaile sue difficoltà in, dove non arriva una sconfitta dallo scorso 26 febbraio. La vittoria contro la Triestina ha siglato il terzoconsecutivo, serie positiva chevuole proseguire

