Outlander 6 verso il finale di stagione su Sky Serie | le trame degli ultimi episodi in onda il 10 e 17 maggio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 10 maggio 2022)6 prosegue su Skye si avviaildi: per questo capitolo dellafantasy, basata sulla collana di best-seller di Diana Gabaldon, la conclusione arriverà prima del solito. Realizzata in piena pandemia, la sestaprevede infatti soltanto 8: la programmazione si concluderà quindi il 17con glidue.6 ha debuttato ad aprile su Sky, a poche settimane dalla distribuzione internazionale: martedì 10, penultimo appuntamento per questa, vanno ingli5 e 6, in prima visione per l’Italia sul canale 112 di Sky e in ...