Osimhen, il Newcastle sorpassa Machester united. Giuntoli pensa a Broja come sostituto (Di martedì 10 maggio 2022) Osimhen nel mirino di Newcastle e Machester united, Cristiano Diuntoli pronto a virare su Armando Broja Victor Osimhen, attaccante del Napoli è finito in un intreccio di mercato tra Newcastle e Machester united . L’attaccante nigeriano, autore di 13 gol in serie A e 4 in Europa League, potrebbe diventare il grande sacrificio sull’altare del mercato di Aurelio De Laurentiis.. Ilk patron azzurro ha ammesso di essere pronto ad ascoltare offerte che possano sfondare il muro dei 100 milioni di euro. Una cifra importante che può essere sostenuta solo da pochi Top club Europei. Proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore. Al Manchester united, interessato da tempo, si è aggiunto il ricco ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022)nel mirino di, Cristiano Diuntoli pronto a virare su ArmandoVictor, attaccante del Napoli è finito in un intreccio di mercato tra. L’attaccante nigeriano, autore di 13 gol in serie A e 4 in Europa League, potrebbe diventare il grande sacrificio sull’altare del mercato di Aurelio De Laurentiis.. Ilk patron azzurro ha ammesso di essere pronto ad ascoltare offerte che possano sfondare il muro dei 100 milioni di euro. Una cifra importante che può essere sostenuta solo da pochi Top club Europei. Proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore. Al Manchester, interessato da tempo, si è aggiunto il ricco ...

Advertising

cmdotcom : #Napoli, il #Newcastle sfida il Manchester United per #Osimhen: la situazione - napolipiucom : Osimhen, il Newcastle sorpassa Machester united. Giuntoli pensa a Broja come sostituto #napoli #Newcastle #OSIMHEN… - CriticoMilanist : Praticamente con il solito?? nel mercato da parte dell'Inter, la Juve che con gli 80 milioni spesi per Vlahovic fa… - EuropaCalcio : #Napoli, #Osimhen corteggiato dalla #Premier: duello tra #Newcastle e #United #europacalcio - katsunobu8425 : RT @86_longo: Il #Newcastle pronto a fare una offerta al #Napoli per #Osimhen -