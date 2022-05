Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 11 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 10 maggio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 11 maggio per i nati sotto il segno della Vergine consiglia di recuperare ciò che di solito vi fa stare meglio, la vostra razionalità! Finalmente Giove non è più opposto e questo vi consente di riportare ordine nella vostra vita o quantomeno iniziare a ricostruire le vostre certezze. Non è facile fidarsi nemmeno adesso, perché ultimamente qualcuno ha tradito la vostra fiducia e adesso non sapete come allontanare chi non vuole essere dalla vostra parte, avete cercato di ignorare tutti i segnali ma ormai non è più possibile. Per i sentimenti il cielo è in recupero, meglio sfruttare la sensazione di libertà che portano questi primi giorni della settimana. Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 11 maggio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) L’diFox per11per i nati sotto il segno dellaconsiglia di recuperare ciò che di solito vi fa stare meglio, la vostra razionalità! Finalmente Giove non è più opposto e questo vi consente di riportare ordine nella vostra vita o quantomeno iniziare a ricostruire le vostre certezze. Non è facile fidarsi nemmeno adesso, perché ultimamente qualcuno ha tradito la vostra fiducia e adesso non sapete come allontanare chi non vuole essere dalla vostra parte, avete cercato di ignorarei segnali ma ormai non è più possibile. Per i sentimenti il cielo è in recupero, meglio sfruttare la sensazione di libertà che portano questi primi giorni della settimana. Leggi l’diFox 11...

