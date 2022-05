Oroscopo Branko di oggi Martedì 10 Maggio 2022: Acquario penalizzato (Di martedì 10 maggio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Maggio 10 2022 Ariete La famiglia potrebbe presto allargarsi. Toro Tenete d’occhio la salute, aiuti e vantaggi arriveranno dalle nuove conoscenze. Gemelli Come va l’amore? Domani mattina Giove è in buona posizione. Cancro Attenti nelle spese: sono necessarie. Leone Giove in Ariete è un’altra cosa, vi darà quella forza e quello splendore che conquista il mondo. Vergine Siamo in un punto di svolta. Bilancia Giove vi premia oppure vi consiglia come cambiare strada. Salute vulnerabile. Scorpione Siete come una pianta da giardino in questo Maggio, un erba spontanea. Sagittario Sarà bene rinunciare dall’inizio a qualche amore. Capricorno Datevi da fare in tutte le situazioni, naturalmente ascoltando gli ... Leggi su zon (Di martedì 10 maggio 2022) L’diper10Ariete La famiglia potrebbe presto allargarsi. Toro Tenete d’occhio la salute, aiuti e vantaggi arriveranno dalle nuove conoscenze. Gemelli Come va l’amore? Domani mattina Giove è in buona posizione. Cancro Attenti nelle spese: sono necessarie. Leone Giove in Ariete è un’altra cosa, vi darà quella forza e quello splendore che conquista il mondo. Vergine Siamo in un punto di svolta. Bilancia Giove vi premia oppure vi consiglia come cambiare strada. Salute vulnerabile. Scorpione Siete come una pianta da giardino in questo, un erba spontanea. Sagittario Sarà bene rinunciare dall’inizio a qualche amore. Capricorno Datevi da fare in tutte le situazioni, naturalmente ascoltando gli ...

