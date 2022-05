Oroscopo Branko 11 maggio 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno (Di martedì 10 maggio 2022) Oroscopo Branko martedì 11 maggio 2022. Mercoledì. Siamo nel mezzo della settimana e tra scuola, lavoro e università questo è sicuramente uno dei periodi più stressanti dell’anno. Chi si prepara alla maturità, chi alla sessione di esami e chi alla nuova stagione. Per iniziare meglio la giornata abbiamo pensato allora, come sempre, di condividere le previsioni del fantastico Branko. Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ti vede protagonista, gli altri saranno felici di condividere con te i loro progetti ma attenzione a non strafare. Oroscopo Branko Toro: Hai una bella energia, il lavoro ultimamente ti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022)martedì 11. Mercoledì. Siamo nel mezzo della settimana e tra scuola,e università questo è sicuramente uno dei periodi più stressanti dell’anno. Chi si prepara alla maturità, chi alla sessione di esami e chi alla nuova stagione. Per iniziare meglio la giornata abbiamo pensato allora, come sempre, di condividere ledel fantastico: Ariete, Toro e GemelliAriete: Oggi la giornata ti vede protagonista, gli altri saranno felici di condividere con te i loro progetti ma attenzione a non strafare.Toro: Hai una bella energia, ilultimamente ti ...

