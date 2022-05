Origi sempre più vicino al Milan, niente rinnovo con il Liverpool (Di martedì 10 maggio 2022) Milan Origi, dall’Inghilterra annunciano: nessun rinnovo con il Liverpool. Si procede verso l’arrivo a Milano Piovono conferme sul trasferimento di Divock Origi al Milan. Come riferito dal The Athletic infatti, il Liverpool non eserciterà il rinnovo unilaterale dell’attaccante belga visto che il classe ’95 non ha raggiunto il numero minimo di presenza per attivarlo. Le trattative con il Milan sono arrivate agli ultimissimi dettagli: Origi sarà presto un calciatore del Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022), dall’Inghilterra annunciano: nessuncon il. Si procede verso l’arrivo ao Piovono conferme sul trasferimento di Divockal. Come riferito dal The Athletic infatti, ilnon eserciterà ilunilaterale dell’attaccante belga visto che il classe ’95 non ha raggiunto il numero minimo di presenza per attivarlo. Le trattative con ilsono arrivate agli ultimissimi dettagli:sarà presto un calciatore del Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : Si avvicina l'addio di #Origi con il #Liverpool, non sono state raggiunte le presenze per il rinnovo automatico del… - CalcioNews24 : Origi sempre più vicino al Milan, niente rinnovo con il Liverpool - MaSte92_ : RT @AntoVitiello: Si avvicina l'addio di #Origi con il #Liverpool, non sono state raggiunte le presenze per il rinnovo automatico del contr… - a_nashi22 : RT @AntoVitiello: Si avvicina l'addio di #Origi con il #Liverpool, non sono state raggiunte le presenze per il rinnovo automatico del contr… - mirkopioltini74 : RT @AntoVitiello: Si avvicina l'addio di #Origi con il #Liverpool, non sono state raggiunte le presenze per il rinnovo automatico del contr… -