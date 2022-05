Organici ATA: 131.143 posti per collaboratore scolastico. Sono compresi gli ex LSU, 590 destinati alle assunzioni da settembre (Di martedì 10 maggio 2022) Pubblicata la circolare ministeriale con le indicazioni sugli Organici 2022/25 del personale ATA. In totale 204.527 posti per l'anno scolastico 2022/23. allegate alla circolare le tabelle con la ripartizione del contingente per regione. I posti destinati al profilo professionale del collaboratore scolastico Sono 131.143, nel totale Sono compresi gli ex LSU già assunti e i 590 da assumere dal 1° settembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022) Pubblicata la circolare ministeriale con le indicazioni sugli2022/25 del personale ATA. In totale 204.527per l'anno2022/23.gate alla circolare le tabelle con la ripartizione del contingente per regione. Ial profilo professionale del131.143, nel totalegli ex LSU già assunti e i 590 da assumere dal 1°2022. L'articolo .

