On|Metaverse Summit | lo stato della realtà estesa in Italia e nel mondo visto dai protagonisti del settore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Il 21 aprile siamo stati al Superstudio Più di Milano all’, il primo eventono di stampo internazionale dedicato interamente ai mondi virtuali, organizzato da AnotheReality, azienda leader nello sviluppo di soluzioni immersive XR (Extended Reality) in collaborazione con Velvet Media. BTO Research, BID – Break in data e Skilla e-Learning solutions. L’un evento pregno di mini conferenze, panels e ospiti (ni e internazionali) che ha spaziato lungo tutta la giornata e ha coperto le ingerenze che ha e avranno gli spazi virtuali in ogni ambito immaginabile, dal business all’e-learning, ma senza dimenticare applicazioni prettamente più operative, come l’addestramento in sicurezza di lavori particolarmente pericolosi e, ...