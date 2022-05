Olivera è quasi ufficiale, ma se salta il Napoli ha già il sostituto (Di martedì 10 maggio 2022) L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma non si può dire che Mathias Olivera non sia vicinissimo al Napoli. Il terzino 24enne del Getafe è impegnato a portare in salvo la sua squadra, con il traguardo che non è più molto distante: sono ben cinque infatti i punti di vantaggio sul Mallorca terzultimo, a sole tre giornate dalla fine. FOTO: Getty – Parisi Empoli Al termine della Liga si dovrebbe chiudere ogni discorso, ma nel (remoto) caso in cui, per qualche ragione, l’accordo dovesse saltare, il Napoli ha già individuato il sostituto. Si tratta di Fabiano Parisi dell’Empoli che, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe nel mirino di Giuntoli qualora non dovesse arrivare Olivera. Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) L’annuncionon è ancora arrivato, ma non si può dire che Mathiasnon sia vicinissimo al. Il terzino 24enne del Getafe è impegnato a portare in salvo la sua squadra, con il traguardo che non è più molto distante: sono ben cinque infatti i punti di vantaggio sul Mallorca terzultimo, a sole tre giornate dalla fine. FOTO: Getty – Parisi Empoli Al termine della Liga si dovrebbe chiudere ogni discorso, ma nel (remoto) caso in cui, per qualche ragione, l’accordo dovessere, ilha già individuato il. Si tratta di Fabiano Parisi dell’Empoli che, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe nel mirino di Giuntoli qualora non dovesse arrivare

