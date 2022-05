Oggi 10 maggio, San Giovanni d’Avila: riesce a fare breccia nei cuori più lontani (Di martedì 10 maggio 2022) Sacerdote che, nel percorrere tutto il suo Paese, portando la buona novella di Gesù, è conosciuto e chiamato come “l’Apostolo dell’Andalusia”. È stato anche accusato di eresia e, in carcere, ha scritto i suoi più importanti scritti. Predicatore e mistico, è stato dichiarato “Dottore della Chiesa” proprio da Papa Benedetto XVI. 10 maggio: Giovanni, che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 10 maggio 2022) Sacerdote che, nel percorrere tutto il suo Paese, portando la buona novella di Gesù, è conosciuto e chiamato come “l’Apostolo dell’Andalusia”. È stato anche accusato di eresia e, in carcere, ha scritto i suoi più importanti scritti. Predicatore e mistico, è stato dichiarato “Dottore della Chiesa” proprio da Papa Benedetto XVI. 10, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

