Odessa | nuovi bombardamenti colpiscono un centro commerciale | un morto e 5 feriti | sale il bilancio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 10 maggio 2022) Non si placano iin Ucraina: è stata nuovamente colpita, dove nel corso della giornata di ieri unè stato bombardato provocando une 5. Nella giornata di ieri 7 missili russi hanno colpito: a comunicarlo è il comando operativo meridionale ucraino, come riporta il Kyiv Independent. Ad essere colpito, di nuovo, un obbiettivo civile, che avrebbe potuto provocare una strage immensa. Colpito, a quanto pare, anche un “obiettivo dell’infrastruttura turistica”, provocando ulteriori 2 morti. A dichiararlo, come riportato da Adnkronos, è il portavoce dell’amministrazione militare della regione di, Sergey Bratchuk. Morti ein Ucraina:il ...