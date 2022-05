“Occhio a quello che fa”. Mercedesz Henger, pochi giorni all’Isola dei Famosi e già scoperta (Di martedì 10 maggio 2022) Mercedesz Henger è da poco all”Isola dei Famosi’ ed è stata molto criticata negli ultimi giorni per il suo approdo in Honduras, nonostante mamma Eva Henger sia ancora ricoverata in un letto di ospedale dopo l’incidente stradale. Ma la stessa ex attrice pornografica l’ha tranquillizzata e le ha dato il suo ok, affinché potesse viversi appieno questa sua esperienza televisiva. Ora, una persona molto nota ha deciso di attaccarla pesantemente e per lei quindi l’avventura non è iniziata nel migliore dei modi. Prima di dirvi chi ha criticato aspramente Mercedesz Henger per il suo arrivo all”Isola dei Famosi’, qualche giorno fa della ragazza si è parlato anche per la sua trasformazione estetica. A confermare ritocchini era stata lei stessa, come ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)è da poco all”Isola dei’ ed è stata molto criticata negli ultimiper il suo approdo in Honduras, nonostante mamma Evasia ancora ricoverata in un letto di ospedale dopo l’incidente stradale. Ma la stessa ex attrice pornografica l’ha tranquillizzata e le ha dato il suo ok, affinché potesse viversi appieno questa sua esperienza televisiva. Ora, una persona molto nota ha deciso di attaccarla pesantemente e per lei quindi l’avventura non è iniziata nel migliore dei modi. Prima di dirvi chi ha criticato aspramenteper il suo arrivo all”Isola dei’, qualche giorno fa della ragazza si è parlato anche per la sua trasformazione estetica. A confermare ritocchini era stata lei stessa, come ha ...

Renzoo1384 : @GattaiGuido @sardinan_guy @StefanoBerto83 Guardi, l'esperienza pratica è sotto l'occhio di tutti per cui quello ch… - NastyDog67 : @acirne Il vero incubo per voi è quello di continuare a scrivere stronzate che puntualmente vengono identificate co… - Lalla913 : Chi non ha niente da perdere comincia a giocare e perculare! Quindi 1 occhio ai profili fake nati da poco e 2 occh… - Luisa80837481 : @LaBombetta76 Questo se non sbaglio è quello che ha scritto che la donna distrugge la famiglia....ma lui ha l'occhi… - ConteZero76 : @GuidoCrosetto Più che dei quotidiani va controllata la validità degli aggregatori che passano le notizie ai quotid… -