Notte di terrore ad Odessa: città colpita da 7 missili russi (Di martedì 10 maggio 2022) Il comando operativo meridionale ucraino rende noto che sette missili russi sono stati lanciati contro Odessa la Notte scorsa, provocando almeno un morto e cinque feriti. Lo riporta il Kyiv Independent. Il bombardamento ha colpito un centro commerciale. Mentre il portavoce dell'amministrazione militare della regione di Odessa,Sergey Bratchuk, ha riferito che tre missili Kinzhal, i nuovi missili ipersonici russi, hanno colpito "un obiettivo dell'infrastruttura turistica" della città, provocando almeno due feriti, riporta la Cnn. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà il presidente degli Usa Joe Biden. I due leader discuteranno di una "serie di questioni" incluso di come "continuare a imporre sanzioni paralizzanti" a ...

