Notarella su Amato che vorrebbe due donne al posto di Putin e Zelensky

(Di martedì 10 maggio 2022) Intervenuto in un incontro pubblico a Roma, il presidente della Corte costituzionale, Giuliano, ha detto: “Quello che sta accadendo con il conflitto russo-ucraino è pura foll... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Il Foglio

Nel paese che non ha mai avuto capi di governo o di stato di sesso femminile, la questione di genere si fa anche paravento per nascondere l'ambiguità sulla guerra in Ucraina ...