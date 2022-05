Non si avevano sue notizie da giorni: era morto in casa (Di martedì 10 maggio 2022) Tragedia in un appartamento nel centro di Taranto. Un uomo di 61 anni di cui non si avevano più notizie da giorni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che non vedevano uscire l’uomo da qualche giorno e hanno così deciso di avvisare una nipote che ha poi allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari si sono introdotti nell’abitazione attraverso una finestra, facendo la tragica scoperta. L’uomo era per terra senza vita. Sul posto anche il medico legale. Da una prima ispezione cadaverica non ci sarebbero segni di violenza. Assenti anche segni di effrazione alla porta dell’appartamento che era chiusa dall’interno, circostanza che lascia pensare che l’uomo sia stato vittima di un malore. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di martedì 10 maggio 2022) Tragedia in un appartamento nel centro di Taranto. Un uomo di 61 anni di cui non sipiùda, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che non vedevano uscire l’uomo da qualche giorno e hanno così deciso di avvisare una nipote che ha poi allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari si sono introdotti nell’abitazione attraverso una finestra, facendo la tragica scoperta. L’uomo era per terra senza vita. Sul posto anche il medico legale. Da una prima ispezione cadaverica non ci sarebbero segni di violenza. Assenti anche segni di effrazione alla porta dell’appartamento che era chiusa dall’interno, circostanza che lascia pensare che l’uomo sia stato vittima di un malore. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

