“Non era mai successo”. Ansia per la regina Elisabetta, sostituita da Carlo. La decisione (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 2022 la regina Elisabetta celebra il Giubileo di Platino, sette decenni di regno in Gran Bretagna. A dispetto di una tempra di ferro che l’ha caratterizzata per tutto questo tempo, anche lei sente il peso dell’età: 96 anni. Sono i “problemi di mobilità” a tormentarla e saranno queste stesse problematiche a impedirle di leggere per la prima volta da quasi 60 anni in prima persona il cosiddetto Queen’s Speech, il programma annuale del governo britannico, in occasione dell’inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare di Westminster. La sovrana si farà farsi rappresentare dal principe Carlo, suo primogenito ed eterno erede al trono. L’ennesimo forfait è stato annunciato da Buckingham Palace, con uno stringata nota ufficiale rimasta nel cassetto fino alla vigilia, quasi a voler lasciare spazio alla speranza d’un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 2022 lacelebra il Giubileo di Platino, sette decenni di regno in Gran Bretagna. A dispetto di una tempra di ferro che l’ha caratterizzata per tutto questo tempo, anche lei sente il peso dell’età: 96 anni. Sono i “problemi di mobilità” a tormentarla e saranno queste stesse problematiche a impedirle di leggere per la prima volta da quasi 60 anni in prima persona il cosiddetto Queen’s Speech, il programma annuale del governo britannico, in occasione dell’inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare di Westminster. La sovrana si farà farsi rappresentare dal principe, suo primogenito ed eterno erede al trono. L’ennesimo forfait è stato annunciato da Buckingham Palace, con uno stringata nota ufficiale rimasta nel cassetto fino alla vigilia, quasi a voler lasciare spazio alla speranza d’un ...

Advertising

il_pucciarelli : Grazie ai vari selfie in ascensore di una conduttrice del Tg2, si è scoperto che la stella a cinque punte in Rai er… - elio_vito : È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bis… - ilfoglio_it : Per un fine settimana l’Italia ha vissuto in un mondo parallelo in cui Zelensky si era detto disponibile a cedere l… - EdoBusetto : “Da settimane si era in una situazione di stallo nucleare con i sovietici. Questi avevano una trentina di missili a… - stefymigliori : RT @OrtigiaP: Ennesima balla smontata ormai dagli studi scientifici ed empirici. LA MASCHERINA NON SERVE A NULLA e negli ospedali una volt… -