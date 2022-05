Non c’è lavoro in Italia! – Ma ci sono alcuni posti di lavoro vacanti che nessuno vuole: ecco quali (Di martedì 10 maggio 2022) Si rischia il caos a Roma: nessuno vuole guidare i tram e il servizio è a rischio. L’azienda romana Atac è stata costretta a lanciare l’allarme ai sindacati, chiedendo di convincere autisti dei bus a passare sui tram, perché nella capitale nessuno vuole più fare il tranviere. Secondo i calcoli dell’azienda, servirebbero almeno 60 figure da aggiungere ai già 300 in servizio. Per coprire la falla, i manager di Atac insieme ai rappresentati Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno deciso di attingere dal personale già presente: si tratta di 7mila autisti, che hanno già difficoltà a coprire giornalmente 1.500 bus e 1.285 chilometri quadrati di rete cittadina. Nell’accordo tra i sopracitati, hanno scritto che “risulta improcrastinabile avviare un percorso selettivo volto alla costruzione di una nuova graduatoria”, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 10 maggio 2022) Si rischia il caos a Roma:guidare i tram e il servizio è a rischio. L’azienda romana Atac è stata costretta a lanciare l’allarme ai sindacati, chiedendo di convincere autisti dei bus a passare sui tram, perché nella capitalepiù fare il tranviere. Secondo i calcoli dell’azienda, servirebbero almeno 60 figure da aggiungere ai già 300 in servizio. Per coprire la falla, i manager di Atac insieme ai rappresentati Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno deciso di attingere dal personale già presente: si tratta di 7mila autisti, che hanno già difficoltà a coprire giornalmente 1.500 bus e 1.285 chilometri quadrati di rete cittadina. Nell’accordo tra i sopracitati, hanno scritto che “risulta improcrastinabile avviare un percorso selettivo volto alla costruzione di una nuova graduatoria”, ...

