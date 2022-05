Advertising

L'Eco di Bergamo

... progetto editoriale ideato e portato avanti insieme alla youtuber Sofia, è tra gli ... un racconto 'dolente che è anche un apologo morale', come lo ha definito lo scrittoreLagioia . ...... fondatore e presidente SolidWorld Group, Gianluigi, presidente Digital Innovation Hub ... sotto la conduzione diSaldutti , caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera. In ... Nicola Viscardi si racconta: «La Bergamo del futuro ancora più umana. Io influencer Racconto la mia vita» Ma non solo, perché Nicola Viscardi è conosciuto a Bergamo per tanti motivi e soprattutto perché da alcuni anni è il presidente del Distretto Urbano del Commercio (Duc). Non solo: Nicola è un volto ...Bisogna imparare a scendere a compromessi”), delle sue letture (“Ho apprezzato Giulia Caminito, Nicoletta Verna, Nicola Lagioia e Emanuele Trevi ... e portato avanti insieme alla youtuber Sofia ...