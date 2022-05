Nicola Peltz, selfie con 750 mila euro di diamanti: ecco quanto costa la fede (Di martedì 10 maggio 2022) “Tale padre, tale figlio”, dice un famoso proverbio e sembra che Brooklyn Beckham stia seguendo degnamente le orme paterne. Di cosa parliamo? Di diamanti. Nel corso degli oltre vent’anni di matrimonio infatti David Beckham ha regalato alla moglie Victoria Beckham quattordici anelli con pietre preziose (QUI i dettagli). Il 9 aprile il loro primogenito Brooklyn ha sposato l’ereditiera Nicola Peltz, in una cerimonia da favola in Florida costata circa 5 milioni di dollari. Da allora la neo-sposa non ha più smesso di mostrare la sua mano ingioiellata. E ne ha ragione! Il primo pegno d’amore Lo scatto con cui Brooklyn e Nicola hanno annunciato le nozze nel 2020Nicola Peltz e Brooklyn Beckham stanno insieme dal 2019 e si sono fidanzati ufficialmente 9 mesi dopo l’inizio della ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 10 maggio 2022) “Tale padre, tale figlio”, dice un famoso proverbio e sembra che Brooklyn Beckham stia seguendo degnamente le orme paterne. Di cosa parliamo? Di. Nel corso degli oltre vent’anni di matrimonio infatti David Beckham ha regalato alla moglie Victoria Beckham quattordici anelli con pietre preziose (QUI i dettagli). Il 9 aprile il loro primogenito Brooklyn ha sposato l’ereditiera, in una cerimonia da favola in Floridata circa 5 milioni di dollari. Da allora la neo-sposa non ha più smesso di mostrare la sua mano ingioiellata. E ne ha ragione! Il primo pegno d’amore Lo scatto con cui Brooklyn ehanno annunciato le nozze nel 2020e Brooklyn Beckham stanno insieme dal 2019 e si sono fidanzati ufficialmente 9 mesi dopo l’inizio della ...

