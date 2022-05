«Nessun russo vuole morire per Putin. E lui non attaccherà un paese Nato perché ha paura di perdere» (Di martedì 10 maggio 2022) Kyrill Martynov, vicedirettore di Novaya Gazeta, parla oggi in un’intervista a La Stampa della situazione in Russia e del punto debole di Vladimir Putin. Che secondo lui non attaccherà mai un paese della Nato perché ha paura di quello che potrebbe accadere come conseguenza. «Quest’anno e il prossimo potrebbero essere cruciali per Mosca. Forse avranno un impatto tragico anche sulla storia europea, perché qualunque cosa accadrà, saranno un test enorme per l’identità russa. Se la Russia mantiene a lungo questo sentimento post-imperialista, ci saranno ancora persone disposte a credere che i vicini vengono uccisi solo perché sono nazisti. Sarebbe un caso molto simile a quello dei tedeschi del XX secolo, una sfida molto difficile fingere di essere un buon ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Kyrill Martynov, vicedirettore di Novaya Gazeta, parla oggi in un’intervista a La Stampa della situazione in Russia e del punto debole di Vladimir. Che secondo lui nonmai undellahadi quello che potrebbe accadere come conseguenza. «Quest’anno e il prossimo potrebbero essere cruciali per Mosca. Forse avranno un impatto tragico anche sulla storia europea,qualunque cosa accadrà, saranno un test enorme per l’identità russa. Se la Russia mantiene a lungo questo sentimento post-imperialista, ci saranno ancora persone disposte a credere che i vicini vengono uccisi solosono nazisti. Sarebbe un caso molto simile a quello dei tedeschi del XX secolo, una sfida molto difficile fingere di essere un buon ...

