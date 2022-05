Nelle scuole italiane 23mila studenti ucraini | Lombardia | Emila Romagna e Campania campioni dell' accoglienza

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dal 24 febbraio a oggi, le studentesse e gli studenti ucraini accolti sono 22.788, di cui 5.060 nella scu… - SimoPillon : Bene il governatore della Florida @RonDeSantisFL che ha bloccato l'ideologia #woke e il #gender nelle scuole. L'ins… - claudio301065 : RT @Paolo__Ferrara: Cinghiali nei parchi giochi dei bambini. Cinghiali che entrano negli ospedali. Cinghiali nelle scuole. Entro poco ci en… - gianvitosibilio : RT @Sarti_Davide: STOP #GENDER NELLE SCUOLE! - rubio_chef : Comunque non è che la “causa palestinese“ deve rimanere eterna solo per permettervi di lucrarci su con la scusa del… -

Sempre in tema di minori, in questi giorni è previsto un incontro con i rappresentanti del ministero relativo all'istruzione e quindi se è prevista l'accoglienzao l'obbligo scolastico. ......i bambini e i ragazzi ucraini che studianoclassi dei nostri istituti. Mentre quelli in fuga dalla guerra, tra marzo e maggio, sono praticamente quintuplicati. Oltre la metà frequenta...La finale di Amici 21, prevista per sabato 14 maggio, è stata spostata alla domenica 15 maggio per non doversi scontrare con l'Eurovision, in onda su Rai 1 ...In poco più di due mesi la presenza di alunni di origine ucraina nelle classi degli istituti italiani è praticamente raddoppiata: prima dello scoppio del conflitto, infatti, ne risultavano iscritti ...