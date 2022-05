Nella Piazza Rossa Putin ha parlato ai suoi per dire: dobbiamo difenderci (Di martedì 10 maggio 2022) Vladimir Putin ha deciso da tempo di diventare, per i russi, il presidente delle buone notizie. Durante la pandemia, argomento del quale ha cercato di occuparsi il meno possibile, chiamava ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Vladimirha deciso da tempo di diventare, per i russi, il presidente delle buone notizie. Durante la pandemia, argomento del quale ha cercato di occuparsi il meno possibile, chiamava ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

rusembitaly : La parata in onore del 77° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica si è tenuta sulla Piazza Ros… - RaiNews : Il simpatico video che mostra la parodia #Ucraina alla parata militare che si è svolta nella Piazza Rossa (Russia) - GIURODOC : RT @rusembitaly: La parata in onore del 77° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica si è tenuta sulla Piazza Rossa di M… - fremo03893514 : RT @GioChirilly: Avete visto la parata militare e Putin nella Piazza Rossa? Ora immaginate Draghi a Piazza Montecitorio... ???? - Maurizi89669463 : RT @rusembitaly: La parata in onore del 77° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica si è tenuta sulla Piazza Rossa di M… -