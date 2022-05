Nella nuova casa di Napoli | Spalletti dovrà procreare il figlio dell’anima | si chiamerà Vincenzo Gennaro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 maggio 2022) “Bisogna capire quanto si è tinto d’azzurro il suo animo. Luciano vive ancora in albergo, deve sentire che Partenope sta entrandosua testa esua anima”. Aurelio De Laurentiis Basta con gli scudetti persi in albergo. Lucianodeve avere unaper sentiree non farsi rimontare in dieci minuti a Empoli, sostituendo Mertens e Insigne. Anima House. Per vincere il tricolore. Il “poppolo” (come talvolta lo scriveva il grande Compagnone copiando dall’altrettanto grande Gadda) si stringe attorno al presidente e chiede a Luciano il Nomade di vendere l’anima a Faust and Furious (che poi è lo stesso De Laurentiis) e di non vivere più in hotel. Gli alberghi fanno impazzire, oltre che a far perdere gli scudetti. L’Overlook Hotel non è il vero lookdi ...