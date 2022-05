Ndrangheta a Roma sgominata, 43 arresti: gli affari dei boss, dalle pizzerie ai supermarket (Di martedì 10 maggio 2022) Un'imponente operazione della Direzione investigativa antimafia, con il coordinamento delle Dda di Roma e Reggio Calabria, denominata non a caso Propaggine, con 72 arresti complessivi, 43 a Roma... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 10 maggio 2022) Un'imponente operazione della Direzione investigativa antimafia, con il coordinamento delle Dda die Reggio Calabria, denominata non a caso Propaggine, con 72complessivi, 43 a...

