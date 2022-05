‘Ndrangheta a Roma | l’intercettazione | “Qui c’è pastina per tutti | ma dobbiamo stare quieti” Il giudice | vittime non denunciavano per paura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) “C’e? stato un periodo che hanno bersagliato i siciliani…Cosa Nostra…Cosa Nostra…e noi … sotto traccia facevamo … ora e? da capire che ci hanno preso in tiro a noi calabresi e ora chepiù… eh… le cose si fanno”. È il 9 settembre 2017 quando Antonio Carzo detto “Ntoni Scarpacotta” spiega i rischi di chi sceglie lacome stile di vita. “Uno fino a quando non va in galera e si fa un poco di anni perché uno … 2 o 3 anni … entra e se li fa con … quando incominci a parlare di 15 … 16 anni … già comincia la cosa un poco … al 41 (bis, ndr) … già comincia a essere diverso … non so se tu sei stato al 41… al 41 comincia il cervello a partirti … io mi sono fatto 7 anni e mezzo … Cuneo … Ascoli … non solo ho finito i 2 anni e mi hanno mandato a… e mi sono fatto altri 2 anni ...