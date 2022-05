' Ndrangheta a Roma | 43 arresti L' antimafia sgomina la prima ' ndrina dentro la capitale Minacce a Klaus Davi

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Forze dell’Ordine e inquirenti, che hanno colpito duramente le infiltrazioni della ‘ndrangheta a Roma. Nes… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Roma, l’intercettazione: “Qui c’è pastina per tutti, ma dobbiamo stare quieti”. Il giudice: vittime n… - RaiNews : “Rispetto ad altre inchieste che avevano testimoniato la presenza della mafia calabrese a Roma, questa volta la nov… - mayabug2 : Ndrangheta di Roma: «Pronti a fare la guerra», colpo agli sciacalli del Covid - romatoday : Dalla villa alla tavola calda, il tesoro del capo 'dell'enclave della 'ndrangheta a Roma' -

"Una carovana pronta a fare una guerra", così la 'aveva messo le mani suSecondo il 56 per cento degli italiani gli Usa vanno avanti a testa bassa per la loro strada e in questo ...... coordinata dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di, aveva ...evidenziato rilevanti elementi di collegamento tra Vitalone ed esponenti di primo piano della '(...'Ndrangheta, il sistema violento della 'ndrina romana: i Fasciani erano gli esattori (e le vittime non denunciavano). «Il Lazio è zona nostra». Lo aveva spiegato un pentito riferendo parole dei calabr ...È il 9 settembre 2017 quando Antonio Carzo detto “Ntoni Scarpacotta” spiega i rischi di chi sceglie la ‘ndrangheta come stile di vita. Nelle montagne con vista Aspromonte come a Roma, la regola è semp ...