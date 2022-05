Nave da guerra nel golfo di Napoli: perché è arrivata la portaerei Usa Truman? (Di martedì 10 maggio 2022) Nel golfo di Napoli è arrivata la Nave da guerra americana Truman, dopo un soggiorno a Trieste. La portaerei statunitense classe Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) è arrivata nel capoluogo campano rappresentando la prima volta in sei anni che una Nave da guerra della Marina USA arriva a Napoli. A cosa è dovuta questa sosta nelle acque italiane? Un gruppo di marinai della Truman, del Carrier Air Wing (CVW) 1, del Destroyer Squadrono (DESRON) 28, e del Carrier Strike Group (CSG) 8 parteciperanno a un’attività di pulizia e manutenzione dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, secondo in ordine di grandezza dell’Impero Romano e teatro delle gesta di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Neldiladaamericana, dopo un soggiorno a Trieste. Lastatunitense classe Nimitz USS Harry S.(CVN 75) ènel capoluogo campano rappresentando la prima volta in sei anni che unadadella Marina USA arriva a. A cosa è dovuta questa sosta nelle acque italiane? Un gruppo di marinai della, del Carrier Air Wing (CVW) 1, del Destroyer Squadrono (DESRON) 28, e del Carrier Strike Group (CSG) 8 parteciperanno a un’attività di pulizia e manutenzione dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, secondo in ordine di grandezza dell’Impero Romano e teatro delle gesta di ...

