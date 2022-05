Nautica elettrica | al via il primo salone nel “Mare di Milano”

Leggi su panorama

(Di martedì 10 maggio 2022) Vi piacciono le tavole galleggianti motorizzate? Oppure i piccoli catamarani e ancora barche da pesca o piccoli gommoni con motore elettrico, silenziosi e adatti per i brevi spostamenti? Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, dalle 9 alle 18, all’Idroscalo disi terrà una tre giorni fieristica con dimostrazioni e convegni sulla scia della transizione ecologica applicata allada diporto. Si chiama EBS - Electric Boat Show 2022 – e oltre a testimoniare l’attenzione della Città metropolitana diai temi dell’ambiente, vuole invitare i lombardi a scoprire che la tecnologia dell’elettrificazione in campo nautico è più avanzata di quella per la mobilità. Non a caso il rapporto peso/potenza dei natanti da diporto è inferiore a quello degli automezzi e degli aeromobili. E ridurre le emissioni inquinanti in acqua significa ...