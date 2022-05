(Di martedì 10 maggio 2022) Dopo una lunga parentesi all’interno di vari short-track, il superspeedway di Talladega e la caratteristica tappa in quel di Darlington, laCupriprende il proprio cammino in. Si ritorna a parlare di ovale da un miglio e mezzo, gara che precederà in ordine temporale l’All-Star Race che per il secondo anno consecutivo si terrà al Texas Motors Speedway. L’AdventHealth 400, il nome ufficiale di un evento che si svolge regolarmente dal 2011, sarà la prima delle due che si svolgeranno in, pista presente nei Playoffs nel ‘Round of 16’. Il tracciato diCity ha la caratteristica di avere quattro curve con una pendenza progressiva da 17 a 20 gradi. La carreggiata è ambia, la battaglia è assicurata come accaduto negli ultimi anni. Kyle Busch (Gibbs #18) condivide con altri due ...

Advertising

zazoomblog : NASCAR Cup Series Darlington: Logano festeggia con Penske sconfitto Byron - #NASCAR #Series #Darlington: #Logano - zazoomblog : NASCAR Cup Series Darlington: Logano festeggia con Penske sconfitto Byron - #NASCAR #Series #Darlington: #Logano - luca_pelle2508 : Joey Logano vince a Darlington nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori #racing #motorsport - PelleMotorsport : Joey Logano vince a Darlington nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori #racing #motorsport - RCLatin2 : VUELTA 270 DE 293 !!! PRIMERO BYRON !!! SEGUNDO LOGANO, TERCERO REDDICK !!! LUEGO: HALEY, HARVICK, ELLIOTT, STENHO… -

OA Sport

Ex pilota donna della IndyCar Series e dellaSeries, Danica ha vissuto un incubo da quando, nel 2014, ha deciso di operarsi per guadagnare qualche taglia di reggiseno. Danica si è ...Continua senza sosta la stagione dellaSeries. L'appuntamento questo fine settimana è dal mitico impianto di Darlington, il catino più antico del calendario ed anche uno dei più popolari. L'ovale in questione ha una metratura di ... NASCAR Cup Series, Kansas: Hendrick cerca di rifarsi con Chevy Dopo una lunga parentesi all'interno di vari short-track, il superspeedway di Talladega e la caratteristica tappa in quel di Darlington, la NASCAR Cup Series riprende il proprio cammino in Kansas. Si ...Kyle Busch or Joey Logano: Who’s it gonna be Darrell Waltrip introduced the villain’s role to modern NASCAR, and before his about-face to respected elder statesman, he made it an art form. Dale ...