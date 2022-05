Nardi-Norrie in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Luca Nardi se la vedrà contro il britannico Cameron Norrie nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. L’azzurro, che doveva disputare le qualificazioni, è riuscito ad entrare nel tabellone principale grazie alla wild card lasciata libera da Lorenzo Musetti, che ha dato forfait a poche ore dall’inizio del torneo. Il pesarese è all’esordio assoluto nel circuito maggiore. L’annata per lui è iniziata alla grande nei Challenger. Nardi ha letteralmente incendiato i campi del circuito minore, dove ha conquistato due titoli sul veloce indoor rispettivamente a Forlì e Lugano. Questi risultati gli hanno quasi aperto le porte della top 200, distante al momento solo una posizione. Per il classe 2003 c’è subito un battesimo di fuoco contro Norrie. Quest’ultimo è ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Lucase la vedrà contro il britannico Cameronnel primo turno degli. L’azzurro, che doveva disputare le qualificazioni, è riuscito ad entrare nel tabellone principale grazie alla wild card lasciata libera da Lorenzo Musetti, che ha dato forfait a poche ore dall’inizio del torneo. Il pesarese è all’esordio assoluto nel circuito maggiore. L’annata per lui è iniziata alla grande nei Challenger.ha letteralmente incendiato i campi del circuito minore, dove ha conquistato due titoli sul veloce indoor rispettivamente a Forlì e Lugano. Questi risultati gli hanno quasi aperto le porte della top 200, distante al momento solo una posizione. Per il classe 2003 c’è subito un battesimo di fuoco contro. Quest’ultimo è ...

