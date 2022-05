Napoli, troppi tesori negati e monumenti maltrattati: così respingiamo i turisti (Di martedì 10 maggio 2022) I numeri sono ineludibili, non mentono, raccontano solo la fredda realtà: i numeri dei visitatori nei siti turistici gestiti dal Comune presentano il resoconto di una sconfitta senza... Leggi su ilmattino (Di martedì 10 maggio 2022) I numeri sono ineludibili, non mentono, raccontano solo la fredda realtà: i numeri dei visitatori nei sitici gestiti dal Comune presentano il resoconto di una sconfitta senza...

Advertising

Luxgraph : Biglietti Roma-Feyenoord, il sito della Uefa è in tilt per i troppi accessi - sportli26181512 : Incocciati: 'Napoli, bene la Champions. Ma resta il rammarico': L'ex attaccante: 'Alla lunga i ko con Empoli e Spez… - LuigiLiccardo6 : RT @SaxSan2: Non saranno troppi tutti sti stadi a #Napoli? #DeLaurentiis - SaxSan2 : Non saranno troppi tutti sti stadi a #Napoli? #DeLaurentiis - dondam85 : @Andrea842631710 Io sono allenatore di una piccola squadra di basket e devo dirti la verità: se non fosse per il Na… -