Napoli su Jesper Karlsson, la stella dell'AZ può infiammare il Maradona. La verità su Svanberg e Hickey

Napoli su Jesper Karlsson. Secondo l'intermediario Mario De Rossi il club di De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni all'AZ Alkmaar per l'ala offensiva. Jesper Karlsson nel mirino del Napoli. L'intermediario di calciomercato Mario De Rossi ai microfoni di Radio Marte ha riferito un retroscena sui movimenti del club partenopeo: "Il Napoli ha chiesto informazioni agli olandesi di Eredivisie dell'AZ Alkmaar per l'ala offensiva della nazionale svedese Jesper Karlsson. E' un giocoliere in grado di trascinare il 'Maradona'. Ritengo che possa già consacrarsi in un top club sotto la guida di un allenatore esperto come Luciano Spalletti".

