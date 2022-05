“Napoli? Non posso nasconderlo”: parla l’obiettivo di mercato azzurro (Di martedì 10 maggio 2022) Diversi sono i nomi che circolano in tema calciomercato in casa Napoli, dopo che il club azzurro ha sostanzialmente annunciato l’arrivo prossimo di Khvicha Kvaratskhelia ed è pronto a fare lo stesso con Mathias Olivera. Tra i vari calciatori accostati agli azzurri per il proprio attacco, spicca nelle ultime ore il nome di Jasper Karlsson, calciatore di proprietà dell’AZ Alkmaar. Lo stesso calciatore ha commentato le voci di mercato a Fotbollskanalen, entrando nel merito dell’interesse del club azzurro: “Si tratta di un qualcosa che vorrei evitare di commentare”, ha risposto il calciatore quando gli è stato chiesto delle voci riguardanti il Napoli. Ammettendo, poi: “Prima o poi voglio fare un passo in più dall’Olanda, non è un segreto”. “Il mio sogno è quello di crescere – ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Diversi sono i nomi che circolano in tema calcioin casa, dopo che il clubha sostanzialmente annunciato l’arrivo prossimo di Khvicha Kvaratskhelia ed è pronto a fare lo stesso con Mathias Olivera. Tra i vari calciatori accostati agli azzurri per il proprio attacco, spicca nelle ultime ore il nome di Jasper Karlsson, calciatore di proprietà dell’AZ Alkmaar. Lo stesso calciatore ha commentato le voci dia Fotbollskanalen, entrando nel merito dell’interesse del club: “Si tratta di un qualcosa che vorrei evitare di commentare”, ha risposto il calciatore quando gli è stato chiesto delle voci riguardanti il. Ammettendo, poi: “Prima o poi voglio fare un passo in più dall’Olanda, non è un segreto”. “Il mio sogno è quello di crescere – ha ...

Advertising

capuanogio : #ADL stuzzica #Spalletti ma l'impressione è che si siano già aperti i giochi per il rinnovo dopo il 2023, visto che… - fanpage : I grandi sogni infranti davanti all'asprezza dei no o peggio ancora, dei silenzi delle aziende italiane: la stragra… - PietroMazzara : “Un maiale non può allenare” “La rovina del Napoli è stato Ancelotti” #capiscer King @MrAncelotti nella storia… - infoitinterno : La portaerei USA Truman è nel golfo di Napoli, per De Magistris “non è gradita” - rina_busca : RT @SezioneBerta: Dulcis in fundo Ultimo #gruppo, ma mai per importanza, presente alla nostra festa, non poteva che essere questo. Il grupp… -