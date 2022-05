Napoli, Lozano: “Informazioni sul mio futuro valide solo se riferite da me o dai miei agenti” (Di martedì 10 maggio 2022) L’attaccante del Napoli Hirving Lozano, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha fatto chiarezza su alcune voci circolate sul suo futuro in questi giorni. “Considerate alcune notizie e interviste circolate su internet, ritengo opportuno effettuare il seguente chiarimento. Qualsiasi comunicazione sulla mia carriera presente e futura sarà valida solo quando proverrà dalla mia voce o da quella dei miei rappresentanti”. Sempre il messicano poi scrive: “Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori a cui familiari e amici partecipano. Nessuno quindi è a conoscenza di piani, impegni e attività; quindi qualsiasi commento in merito è privo di certezza e dovrebbe essere considerato ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) L’attaccante delHirving, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha fatto chiarezza su alcune voci circolate sul suoin questi giorni. “Considerate alcune notizie e interviste circolate su internet, ritengo opportuno effettuare il seguente chiarimento. Qualsiasi comunicazione sulla mia carriera presente e futura sarà validaquando proverrà dalla mia voce o da quella deirappresentanti”. Sempre il messicano poi scrive: “Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussiall’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori a cui familiari e amici partecipano. Nessuno quindi è a conoscenza di piani, impegni e attività; quindi qualsiasi commento in merito è privo di certezza e dovrebbe essere considerato ...

