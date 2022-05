Napoli, Lo Monaco: “Manca la volontà di vincere. Gli azzurri riescono a sfornare giovani importanti” (Di martedì 10 maggio 2022) Napoli LO Monaco – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo ed ex ds, tra e altre, del Catania. Sul Napoli “Consentitemi un parere: è dai tempi di Sarri che dico che in quel preciso momento storico, il Napoli aveva acquistato un grande top player: il gioco. I partenopei erano fra le squadre che esprimevano il miglior calcio in Europa. Occorreva continuare ad investire sul gioco. Il Napoli ha preferito perseguire sempre la sua linea, quindi di acquistare buoni giocatori giovani e valorizzarli per fare plusvalenza. La linea societaria è quella di mantenersi fra le prime, ma Manca uno step. Non c’è stata la giusta voglia di vincere. ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022)LO– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo, dirigente sportivo ed ex ds, tra e altre, del Catania. Sul“Consentitemi un parere: è dai tempi di Sarri che dico che in quel preciso momento storico, ilaveva acquistato un grande top player: il gioco. I partenopei erano fra le squadre che esprimevano il miglior calcio in Europa. Occorreva continuare ad investire sul gioco. Ilha preferito perseguire sempre la sua linea, quindi di acquistare buoni giocatorie valorizzarli per fare plusvalenza. La linea societaria è quella di mantenersi fra le prime, mauno step. Non c’è stata la giusta voglia di. ...

Advertising

PaolaRgnm : RT @delinquentweet: Le squadre che hanno vinto più partite in trasferta in campionato quest'anno (top 5 campionati europei) ??????????????Manches… - Torrenapoli1 : Questo fine settimana si sono aggiunte Barcellona e Leverkusen ai Gironi di Champions Seguono Real, Inter, Milan, N… - AndreSuspended_ : RT @delinquentweet: Le squadre che hanno vinto più partite in trasferta in campionato quest'anno (top 5 campionati europei) ??????????????Manches… - serioustony_ : RT @delinquentweet: Le squadre che hanno vinto più partite in trasferta in campionato quest'anno (top 5 campionati europei) ??????????????Manches… - titty_napoli : RT @delinquentweet: Le squadre che hanno vinto più partite in trasferta in campionato quest'anno (top 5 campionati europei) ??????????????Manches… -