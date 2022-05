Advertising

cmdotcom : #Napoli, il #Newcastle sfida il Manchester United per #Osimhen: la situazione - lore_coe : Frutto di studio e lavoro sodo. Le esperienze con Benitez (Napoli, Real Madrid e Newcastle) e alla Juventus U23 l'h… - infoitsport : Napoli: ecco perché Fabian Ruiz ha detto 'no' al Newcastle - STnews365 : Fabian Ruiz: in Spagna sicuri, andrà al Barcellona. Secondo As, il giocatore del Napoli che lo scorso gennaio ha ri… - zazoomblog : Napoli: ecco perché Fabian Ruiz ha detto 'no' al Newcastle - #Napoli: #perché #Fabian #detto -

L'ex ds delincontrerà Arsenal, Tottenham, West Ham, Brentford,ed Everton : sei squadre per cinque giocatori. Su Schouten, però, va registrato anche l'interesse dell'Inter, anche se ......Osimhen aè in bilico. Nonostante il contratto ancora lungo con il club di De Laurentiis , il centravanti nigeriano è molto apprezzato in Premier League (Manchester United, Arsenal e...Nonostante il contratto ancora lungo con il club di De Laurentiis, il centravanti nigeriano è molto apprezzato in Premier League (Manchester United, Arsenal e Newcastle su tutte) ed una potenziale off ...Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non ha trovato l'accordo per il rinnovo Il futuro di Fabian Ruiz con la maglia del Napoli è in bilico. Come riporta AS infa ...