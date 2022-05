Napoli, guerra tra ambulanze private: uomo picchiato al Cardarelli (Di martedì 10 maggio 2022) Un brutto episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri, lunedì 9 maggio, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Come riporta la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate, ieri sera intorno alle ore 22.30 una ambulanza della “Europ Service” si è recata al Cardarelli per concludere un intervento. Napoli, guerra tra ambulanze private Improvvisamente l’autista soccorritore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Un brutto episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri, lunedì 9 maggio, all’ospedaledi. Come riporta la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate, ieri sera intorno alle ore 22.30 una ambulanza della “Europ Service” si è recata alper concludere un intervento.traImprovvisamente l’autista soccorritore L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

CaputoItalo : Navi da guerra nel golfo di Napoli: arriva la portaerei Usa Truman, qual è il motivo e quando ripartirà - blue02410047 : RT @SecolodItalia1: Venti di guerra nel Golfo di Napoli: è arrivato il gigante dei mari, la portaerei americana “Truman” (video) https://t.… - smiling_vale80 : Anna verrà Col suo modo di guardarci dentro Dimmi quando questa guerra finirà... Noi che ci emozioniamo ancora dav… - Disallineato1 : RT @Laura_Blixen: Draghi garante di chi?? di #ZelenskyWarCriminal che tortura i soldati prigionieri russi?? Non ti ha legittimato NESSUNO a… - max1969s : RT @roAtzori: In questa primavera nel Mar Nero le navi da guerra lanciano missili contro città costiere... Qualcosa urta dentro di me: navi… -