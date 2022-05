Napoli: Fabian Ruiz sempre più lontano. Molti club spagnolo su di lui (Di martedì 10 maggio 2022) Siamo ormai alla quarta stagione di Fabian Ruiz al Napoli. Le grandi qualità del centrocampista azzurro non sempre sono state dimostrate sul campo, a causa delle discontinuità del classe 96?. La stessa stagione di quest’anno è l’emblema del calciatore napoletano: grandi numeri che contano 7 goal e 4 assist in 31 presenze in Serie A L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Siamo ormai alla quarta stagione dial. Le grandi qualità del centrocampista azzurro nonsono state dimostrate sul campo, a causa delle discontinuità del classe 96?. La stessa stagione di quest’anno è l’emblema del calciatore napoletano: grandi numeri che contano 7 goal e 4 assist in 31 presenze in Serie A L'articolo

Advertising

D_IP17 : @Andrea842631710 La mia paura è che se cediamo anche Fabian a quel punto Spalletti davvero potrebbe lasciare Napoli - mick_napoli_ : @EIPelusa Mario Rui e Mertens secondo me non possono mai avere gli stessi voti di Rrahmani, Osimhen, Fabian, Di Lor… - MaxxPS : @alessiomagno1 Ma chi? Il centrocampista del Napoli? ?? E che ti ha fatto, non credo Lobotka o Fabian siano tanto più simpatici ?? - mick_napoli_ : @AAngelo1994 Ha giocato troppo poco da titolare per prendere gli stessi voti di Rrahmani, Ospina, Fabian ecc - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?????? #Napoli, #FabianRuiz è un obiettivo del #Barcellona ???? La situazione contrattuale tiene banco ed è decisiva ?? #L… -