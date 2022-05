Napoli, arriva l’ergastolo per l’assassino di Ornella Pinto (Di martedì 10 maggio 2022) arriva la condanna all’ergastolo per Pinotto Iacomino, l’uomo accusato di aver ucciso all’alba del 13 marzo 2021 Ornella Pinto. A emettere la sentenza la Corte d’Assise di Napoli che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore di Napoli Fabio De Cristoforo. Napoli, ergastolo per l’assassino di Ornella Pinto Il femminicidio avvenne sullo sfondo di una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022)la condanna alper Pinotto Iacomino, l’uomo accusato di aver ucciso all’alba del 13 marzo 2021. A emettere la sentenza la Corte d’Assise diche ha accolto la richiesta del sostituto procuratore diFabio De Cristoforo., ergastolo perdiIl femminicidio avvenne sullo sfondo di una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

