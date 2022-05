Nadal-Isner domani in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Rafael Nadal incontrerà l’americano John Isner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Lo spagnolo, beneficiario di un bye all’esordio, troverà sulla sua strada il gigante a stelle e strisce, che al primo round ha avuto la meglio in due facili set contro l’argentino Francisco Cerùndolo. Gli scontri diretti sembrano condannare in partenza il tenniosta statunitense. L’ex numero uno del mondo, infatti, è in vantaggio per 7-0 nei precedenti (4-0 il bilancio sulla terra battuta). Nadal, inoltre, si presenta nella Capitale per difendere il titolo ottenuto l’anno scorso contro Novak Djokovic. Il maiorchino cercherà di sfruttare Roma per ritrovare la sua forma migliore dopo essere rimasto lontano dai campi per più di un mese dopo Indian Wells per via di un problema alle costole. ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Rafaelincontrerà l’americano Johnal secondo turno degli. Lo spagnolo, beneficiario di un bye all’esordio, troverà sulla sua strada il gigante a stelle e strisce, che al primo round ha avuto la meglio in due facili set contro l’argentino Francisco Cerùndolo. Gli scontri diretti sembrano condannare in partenza il tenniosta statunitense. L’ex numero uno del mondo, infatti, è in vantaggio per 7-0 nei precedenti (4-0 il bilancio sulla terra battuta)., inoltre, si presenta nella Capitale per difendere il titolo ottenuto l’anno scorso contro Novak Djokovic. Il maiorchino cercherà di sfruttare Roma per ritrovare la sua forma migliore dopo essere rimasto lontano dai campi per più di un mese dopo Indian Wells per via di un problema alle costole. ...

DiegoAmbrosin : Sarà Isner l'avversario di Rafa domani per l'esordio romano..... #VamosRafa ?????????????????? #IBI22 #Nadal - sportface2016 : #IBI22 | Secondo turno #Nadal vs #Isner: quando e come seguirla - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: Il primo avversario di Rafa #Nadal agli #IBI22 sarà John Isner - LorenzoAndreol4 : Il primo avversario di Rafa #Nadal agli #IBI22 sarà John Isner - FlavioBertolin8 : @Dorli_Wi A Rafa non gliene va bene una dopo gli Australian Open. É inutile che gufiamo, sarà Nadal-Isner e poi Nadal-Shapovalov ??????? -