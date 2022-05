Advertising

Agenzia_Italia : #Musk annuncia che riporterà #Trump su #Twitter _ Il Ceo di Tesla ha definito la decisione della piattaforma soci… - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: #Musk annuncia che riporterà #Trump su #Twitter _ Il Ceo di Tesla ha definito la decisione della piattaforma social '… - a_lambardi : RT @Agenzia_Italia: #Musk annuncia che riporterà #Trump su #Twitter _ Il Ceo di Tesla ha definito la decisione della piattaforma social '… - J599 : RT @Agenzia_Italia: #Musk annuncia che riporterà #Trump su #Twitter _ Il Ceo di Tesla ha definito la decisione della piattaforma social '… - FrancesDiBi : Poche ore dopo, cioè adesso, #Musk annuncia che ripristinerà l’account di #Trump. ?? -

Elonnon si ferma più. Dopo il mese di fuoco che lo vedrà diventare, salvo clamorosi ribaltoni, proprietario di Twitter,piani di sviluppo senza precedenti. Il ceo di Tesla, come riportato ...Elon: Twitter a pagamento per le aziende Ipotizzato un leggero costo in un tweet del neo proprietario del social network, ma per gli utenti privati rimarrà gratis In questo modo, le ...Lo ha detto, durante un evento organizzato dal Financial Times, il neo amministratore delegato del social, Elon Musk, che ha anche promesso la rimozione del divieto. La discussione sulla moderazione ...Manterra' la propria quota, pari al 4,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 mag - Il principe saudita Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, uno dei principali azionisti di Twitter, ha co ...