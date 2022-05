Muore a 60 anni il batterista Gianni Bernini. Allievo di De Piscopo, a dicembre scampò a un incendio (Di martedì 10 maggio 2022) E’ morto ad Alessandria Giovanni Bernini, batterista ex Allievo di Tullio De Piscopo e Giulio Capiozzo, cantante e insegnante di musica. Aveva 60 anni e nelle scorse settimane era stato costretto a un ricovero e a un intervento in ospedale per le conseguenze di un infarto. Lo scorso dicembre, Bernini rimase ustionato nell’incendio divampato presso la scuola di musica ‘Tamburvoice, in cui mori’ carbonizzata la presidente e violinista Monica Prendin, 55 anni. Quella mattina Bernini tento’ di soccorrere Monica, ma inutilmente. Molti i messaggi di cordoglio di collaboratori, allievi e amici con la stessa passione per la musica: “Caro Gianni, il tuo ritmo è nelle cose, non sarai davvero ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) E’ morto ad Alessandria Giovexdi Tullio Dee Giulio Capiozzo, cantante e insegnante di musica. Aveva 60e nelle scorse settimane era stato costretto a un ricovero e a un intervento in ospedale per le conseguenze di un infarto. Lo scorsorimase ustionato nell’divampato presso la scuola di musica ‘Tamburvoice, in cui mori’ carbonizzata la presidente e violinista Monica Prendin, 55. Quella mattinatento’ di soccorrere Monica, ma inutilmente. Molti i messaggi di cordoglio di collaboratori, allievi e amici con la stessa passione per la musica: “Caro Gi, il tuo ritmo è nelle cose, non sarai davvero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio di 36 anni è morto cadendo da un ponteggio mentre stava smontando un'impalcatura in un cantiere a Ferrar… - borghi_claudio : Chiederò a ISTAT di dare priorità assoluta ai dati dei malori improvvisi. Non è possibile vedere queste cose ogni g… - LaStampa : Forte dei Marmi, muore a 20 anni mentre lavora a “La capannina”: il giovane cameriere stroncato da un arresto cardi… - Carlino_Ferrara : Infortunio sul lavoro oggi a Ferrara: muore operaio di 36 anni - Paolo618261612 : RT @Vito68122235: Bambino di 7 anni anni muore d'infarto dopo l'iniezione di Pfizer. Cosa altro deve accadere per avere una nuova Norimberg… -