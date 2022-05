Mourinho: «Dov’è Banti? Perché ha chiamato Guida, che stava a 10 metri e ha visto che non era rigore?» (Di martedì 10 maggio 2022) La Roma ieri è stata sconfitta per 2-0 dalla Fiorentina al Franchi. Una partita giocata male dalla squadra di Mourinho ma sulla quale pesa un rigore inesistente concesso dall’arbitro Guida ai Viola, dopo essere stato chiamato da Banti al Var. Guida, richiamato dal Var, è andato a rivedere un contatto impercettibile tra Karsdorp e Gonzalez appena dentro l’area. Ed ha concesso il rigore. Un rigore che a Mourinho non è andato giù e sul quale ha polemizzato nel post partita. «La spiegazione l’aspettiamo noi da tante partite e non l’abbiamo. In questo caso c’è una doppia spiegazione: una è che dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali. Già lo sapevamo. L’altra squadra invece ha preparato la partita ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) La Roma ieri è stata sconfitta per 2-0 dalla Fiorentina al Franchi. Una partita giocata male dalla squadra dima sulla quale pesa uninesistente concesso dall’arbitroai Viola, dopo essere statodaal Var., ridal Var, è andato a rivedere un contatto impercettibile tra Karsdorp e Gonzalez appena dentro l’area. Ed ha concesso il. Unche anon è andato giù e sul quale ha polemizzato nel post partita. «La spiegazione l’aspettiamo noi da tante partite e non l’abbiamo. In questo caso c’è una doppia spiegazione: una è che dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali. Già lo sapevamo. L’altra squadra invece ha preparato la partita ...

Advertising

DAZN_IT : #Mourinho: 'Aspettiamo spiegazioni da tante partite. Non parliamo di oggi, parliamo di Venezia, di Bologna, di tant… - TuttoMercatoWeb : Mourinho furioso contro il VAR: 'Dov'è il signor Banti? Così è troppo, vogliamo delle spiegazioni' - napolista : #Mourinho: «Dov’è Banti? Perché ha chiamato Guida, che stava a 10 metri e ha visto che non era rigore?» Il tecnico… - ferraiolia : RT @DAZN_IT: #Mourinho: 'Aspettiamo spiegazioni da tante partite. Non parliamo di oggi, parliamo di Venezia, di Bologna, di tanti episodi a… - ASR_Goalmania : RT @DAZN_IT: #Mourinho: 'Aspettiamo spiegazioni da tante partite. Non parliamo di oggi, parliamo di Venezia, di Bologna, di tanti episodi a… -