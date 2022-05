MotoGP, pressioni irregolari? Dall'Igna: "Abbiamo agito nella legalità" - News (Di martedì 10 maggio 2022) Non c'è che dire, la MotoGP attuale regala una sorpresa dietro l'altra . Mentre infatti il caso Suzuki resta nebuloso, la bomba del giorno riguarda Ducati, ed in particolare il successo di Pecco ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022) Non c'è che dire, laattuale regala una sorpresa dietro l'altra . Mentre infatti il caso Suzuki resta nebuloso, la bomba del giorno riguarda Ducati, ed in particolare il successo di Pecco ...

Advertising

AlessioPiana130 : Alle 21:00 riapro qui su Twitter uno '???????????? ??????????' ?? per parlare di MotoGP, pressioni-gomme-gate e delle gare anda… - EItonMcCartney : RT @gponedotcom: 'Ducati insieme agli altri costruttori sta lavorando a una regola efficiente e efficace per il 2023. In questo momento, us… - gponedotcom : 'Ducati insieme agli altri costruttori sta lavorando a una regola efficiente e efficace per il 2023. In questo mome… -