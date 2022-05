Morto il chitarrista Benson Recitò se stesso in un film di Verdone Il regista | Folle | ma gran professionista

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 maggio 2022) E’a 67 anni Richard, cantante e volto noto della televisione italiana. Nato a Woking, in Inghilterra, e poi naturalizzato italiano,è stato un personaggio molto popolare nell’underground romano fin dai primi anni Settanta. Nella sua lunga carriera ha condotto diverse trasmissioni televisive e radiofoniche a sfondo musicale e ha inciso diversi dischi spaziando dall’heavy metal all’hard rock fino al rock progressive. La notizia della sua scomparsa è stata data dai familiari su Facebook: “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'”, è il messaggio postato sul social, seguito ...