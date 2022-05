Morte Vanessa Russo, l’assassina è nullatenente. Risarcimento dallo Stato (Di martedì 10 maggio 2022) Morte Vanessa Russo, l’assassina è nullatenente. Il Risarcimento sarà pagato dallo Stato ai familiari della vittima Vanessa Russo, 23 anni, fu uccisa nel 2007 da Doina Matei, poco più giovane della vittima, nella stazione della metropolitana di Termini con un ombrello conficcato nell’occhio. Il colpo fu così violento che sfondò la scatola cranica, causando la Morte della giovane. Doina fu ritenuta colpevole di omicidio preterintenzionale aggravato. Un pensiero, una preghiera, per #VanessaRusso, uccisa a 23 anni da una criminale e dalla (NON) Giustizia Italiana! pic.twitter.com/YdeBYrx7JG — Mirko Manny (@MirkoManny) April 12, 2016 Dalla condanna, molte sono state le ... Leggi su 361magazine (Di martedì 10 maggio 2022). Ilsarà pagatoai familiari della vittima, 23 anni, fu uccisa nel 2007 da Doina Matei, poco più giovane della vittima, nella stazione della metropolitana di Termini con un ombrello conficcato nell’occhio. Il colpo fu così violento che sfondò la scatola cranica, causando ladella giovane. Doina fu ritenuta colpevole di omicidio preterintenzionale aggravato. Un pensiero, una preghiera, per #, uccisa a 23 anni da una criminale e dalla (NON) Giustizia Italiana! pic.twitter.com/YdeBYrx7JG — Mirko Manny (@MirkoManny) April 12, 2016 Dalla condanna, molte sono state le ...

