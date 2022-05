“Monsieur Chef” | alla scoperta del romanzo di Dario La Rosa

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il successo dei racconti brevi che hanno visto come protagonisti il duo di giornalisti di satira Iachìno Bavetta e Gerlando Guarrasi, ecco il primodella serie di investigatori amatoriali nata dpenna diLa. “”, questo il titolo dell’avventura letteraria, è infatti disponibile sia in formato ebook che cartaceo in esclusiva su Amazon a questo link: https://www.amazon.it/-indagini-Iach%C3%ACno-Bavetta-ebook/dp/B09ZBF7RX5/ E c’è una novità anche sul fronte del rapporto con i lettori. Considerata la crescita delle versioni digitali dei libri, l’autore ha scelto di fare in modo di inviare ai lettori una dedica personalizzata su richiesta. Basterà inviare un messaggio sui social per ricevere la sigla e la ...